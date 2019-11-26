Медведчук призвал Зеленского вернуть всех граждан Украины на родину

Вернуть всех граждан Украины на родину потребовал от президента республики Владимира Зеленского глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом рассказал телеканал Newsone в понедельник, 25 ноября.

«Он (Зеленский. — Ред.) должен ставить задачу возвращения всех граждан, которые живут на неконтролируемых территориях, потому что <...> это граждане Украины», — цитирует его телеканал.

По мнению Медведчука, киевским властям необходимо убедить жителей самопровозглашенных республик Донбасса, что на Украине «им жить будет лучше».

11 октября Медведчук обвинил Зеленского и его команду в систематическом обмане избирателей, проталкивании людей на государственные должности, обслуживании бизнес-интересов группы Приватбанка, формировании кабинета министров Украины из дилетантов, продолжении геноцида украинцев, пиар-популизме и неэффективности работы. По его словам, Зеленский не сдвинулся с места в вопросе установления мира в Донбассе, что доказывает полное отсутствие воли у президента Украины.