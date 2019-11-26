Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц. Об этом 25 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Гайзера госпитализировали еще 22 ноября. По данным некоторых СМИ, у бывшего губернатора подозрение на сердечный приступ, однако источники агентства уверяют, что угрозы жизни или серьезных проблем со здоровьем у Гайзера нет.

«Гайзер в больнице с пятницы. Сегодня он должен был вернуться в СИЗО из больницы. Ничего экстренного с ним не случилось», — отметил собеседник «РИА Новости».

Юрист экс-чиновника Дарья Евменина отметила, что в рамках адвокатской тайны комментировать инцидент не будет, но отметила высокий профессионализм сотрудников «Лефортово» в сложившейся ситуации.

Гайзер, его заместитель Алексей Чернов и еще 13 фигурантов дела о хищениях были арестованы в сентябре 2015 года. По данным Следственного комитета, организованная ими ОПГ нанесла Коми ущерб в размере 4,5 млрд рублей. Имущество на эту сумму арестовано.

Гайзер возглавлял республику с 2010 года, от должности был отстранен 30 сентября 2015 года.

В июне Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу республики Коми к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве.