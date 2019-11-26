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ЛНР завершила демонтаж военных сооружений в районе Золотого

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Самопровозглашенная Луганская Народная Республика (ЛНР) завершила демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

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«Мы уже закончили этот демонтаж. У нас были последние сутки, и сегодня мы передали уведомление в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о том, что в рамках обозначенных фортификационных сооружений мы выполнили демонтаж», — сказал Дейнего 25 ноября в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, теперь республика ожидает подтверждения демонтажа со стороны ОБСЕ и дальнейших действий со стороны украинских военных, так как пока ВСУ не предоставляют никакой информации.

Разминирование и демонтаж фортификационных сооружений представители ЛНР вели с 4 ноября.

29 октября стороны конфликта в Донбассе начали отвод сил в районе Золотого. Разведение войск несколько раз срывалось украинской стороной, но в итоге было полностью осуществлено 1 ноября.

22 ноября сообщалось, что в Донецкой области ополченцы приступили к демонтажу бывших укреплений ВСУ. Блиндажи, окопы и подземные укрытия разбирали с помощью спецтехники.

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