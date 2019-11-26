Россия поддержала увеличение членов СБ ООН до «чуть более двадцати»
Количество членов Совета Безопасности (СБ) ООН не должно превышать «чуть более двадцати», заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая с трибуны Генассамблеи организации в понедельник, 25 ноября.
На данный момент постоянными членами СБ ООН являются пять стран (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), также каждые два года Генассамблея избирает 10 непостоянных членов — по пять на каждый год.
Полянский отметил, что численность СБ не должна превышать «чуть более двадцати» членов, подчеркнув, что организации необходим более представительный и сбалансированный характер прежде всего за счет усиления представительства в нем государствах Африки, Азии и Латинской Америки.
«Выступаем за исправление исторической несправедливости в отношении стран Африки, количество которых в Совете не соответствует современным требованиям, касающимся международных дел, ни общему числу африканских государств», — приводит слова дипломата ТАСС.
Ранее, в понедельник, постпред Франции при организации Николя де Ривьер, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что состав Совета Безопасности ООН можно увеличить до 25 государств.