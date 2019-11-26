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Россия поддержала увеличение членов СБ ООН до «чуть более двадцати»

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Фото: TASS/Zuma
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Количество членов Совета Безопасности (СБ) ООН не должно превышать «чуть более двадцати», заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая с трибуны Генассамблеи организации в понедельник, 25 ноября.

На данный момент постоянными членами СБ ООН являются пять стран (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), также каждые два года Генассамблея избирает 10 непостоянных членов — по пять на каждый год.

Полянский отметил, что численность СБ не должна превышать «чуть более двадцати» членов, подчеркнув, что организации необходим более представительный и сбалансированный характер прежде всего за счет усиления представительства в нем государствах Африки, Азии и Латинской Америки.

«Выступаем за исправление исторической несправедливости в отношении стран Африки, количество которых в Совете не соответствует современным требованиям, касающимся международных дел, ни общему числу африканских государств», — приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее, в понедельник, постпред Франции при организации Николя де Ривьер, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что состав Совета Безопасности ООН можно увеличить до 25 государств.

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