В Саратове проверят качество воды после жалобы актрисы Голубкиной

Саратовские коммунальщики готовы проверить качество воды после жалобы актрисы Марии Голубкиной на ржавчину из крана в одной из гостиниц города. Об этом сообщили 25 ноября в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» — компании, занимающейся водоснабжением и водоотведением.

Ранее в этот же день Голубкина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлено, как из крана в отеле льется коричневая вода.

«Вот это вот, это я открыла кран. Это Саратов. Это гостиница. Это что такое вообще? Вот это что?» — возмутилась в ролике актриса.

Как отмечает «РИА Новости», Голубкина во время гастролей остановилась в отеле на Набережной Космонавтов.

В компании «Концессии водоснабжения — Саратов» отметили, что от гостиницы жалоб на воду не поступало. При этом за ее качеством следит специальная сертифицированная лаборатория. Коммунальщики не исключили, что проблема с водоснабжением может иметь внутренний характер.

«Я бы рекомендовал проверить прежде всего внутренние коммуникации учреждения. Мы готовы направить своего представителя, который проверит качество питьевой воды на вводе во внутренние коммуникации», — отметили в компании.

Голубкина известна ролями в британско-российском мини-сериале «Ленинград» и фильме «Соловей-разбойник».

В прошлом году сообщалось, что из кранов в квартирах домов в микрорайоне Сопка города Биробиджан пошла вода с ржавчиной.