Владельцев машин на газе освободили от налога в Ростовской области

В Ростовской области депутаты освободили на три года от транспортного налога собственников автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива, говорится в сообщении регионального Заксобрания.

Новой льготой смогут воспользоваться автовладельцы, которые уже используют природный газ в качестве моторного топлива. В начале 2019 года в регионе насчитывалось больше 6 тыс. таких автомобилей, отмечает RostovGazeta. Ожидается, что объем льгот составит в 2020 году 60 млн рублей, и ежегодно он будет расти на 8 млн рублей. На реализацию мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива в Ростовской области выделили бюджетные ассигнования в размере 760 млн рублей.

Напомним, в РФ могут разрешить автомобилям на газомоторном топливе безвозмездно ездить по платным трассам. Российское газовое общество (РГО) готовит соответствующие поправки в законодательство. Отмечается, что большегрузные газомоторные грузовики могут быть освобождены и от платы за пользование федеральными дорогами.