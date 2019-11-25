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«Спартак», СКА и «Авангард» победили в матчах КХЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московский «Спартак» в понедельник, 25 ноября, с минимальным счетом одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Матч, который состоялся на московском стадионе «ЦСКА-Арена», был ознаменован только одной шайбой, которую забросили хозяева в ворота своих соперников на третьей минуте. Итоговый счет — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу «Спартака».

В этот же день петербургский СКА в домашнем матче одержал победу над пекинской командой «Куньлунь Ред Стар» с итоговым результатом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Это шестая подряд победа для СКА.

Также в понедельник на балашихинском стадионе омский «Авангард» победил в матче с подольским «Витязем», не позволив соперникам забить ни одной шайбы в свои ворота. Счет матча — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

12 ноября хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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