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На Украине оценили вероятность начала войны с Россией

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Фото: TASS/Zuma
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Военная агрессия в отношении Украины со стороны России маловероятна, заявил 25 ноября глава украинского генштаба Руслан Хомчак.

В интервью агентству «Украинформ» он указал, что, по его собственному убеждению и по данным генштаба, «открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз».

«Есть в перечне «крайних» вариантов, хотя и наиболее отдаленных», — отметил Хомчак.

Киев неоднократно заявлял о вероятной «российской агрессии». Так, заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины Алексей Таран уверял, что Москва якобы готовится к проведению широкомасштабного нападения. При этом украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что страна обладает «опытом пятилетней войны с Россией» в Донбассе.

Москва в свою очередь указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и не намерена ни на кого нападать.

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