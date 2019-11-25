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Оппозиционеры не дали президенту Грузии поужинать в ресторане

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Участники проходящей в Тбилиси акции протеста устроили пикет возле ресторана, в который отправилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Сотрудники охраны главы государства заперли заведение изнутри.

Пикетчики пришли к ресторану после того, как в соцсетях появились фотографии ужинающей Зурабишвили, передает «Интерфакс». Они пытались войти внутрь, но президентская охрана не дала им этого сделать.

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Участники акции заявили собравшимся журналистам, что считают Зурабишвили «негодным президентом» и хотят, чтобы она и другие представители власти знали, что им «нигде не будет комфортно».

Одна из активисток заявила, что президенту стыдно «кушать лобиани» вместо того, чтобы присоединиться к митингующим.

Участники акции были уверены, что главу государства выведут через черный вход, однако после появления на месте пикета полицейских Зурабишвили с улыбкой вышла через центральный вход. Никаких комментариев по поводу произошедшего она не сделала, охрана быстро увела ее.

Ранее, 25 ноября, грузинские оппозиционные партии начали пикетировать здание парламента с целью блокировать заседание парламента 26 ноября.

Протестные акции в Тбилиси начались в середине ноября. Для разгона демонстрантов спецназу пришлось применить силу — слезоточивый газ, водометы и дубинки, а также самостоятельно разбирать палатки митингующих. В результате им удалось оттеснить оппозиционеров от здания парламента. Несколько человек были задержаны за неповиновение правоохранителям и хулиганство.

14 ноября парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию о переходе от смешанной к пропорциональной избирательной системе с нулевым избирательным барьером, по которой планировалось проводить депутатские выборы в 2020 году. Против документа выступило большинство мажоритарных депутатов от правящей партии «Грузинская мечта», которая и разрабатывала законопроект, а ряд депутатов и вовсе вышли из партии.

Этим фактом возмутилась оппозиция, так как проведение выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников протестов, разгоревшихся в Грузии в июне после сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

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