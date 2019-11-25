МЦД перевезли в понедельник рекордные 513 тыс. пассажиров

Первые два Московских центральных диаметра (МЦД) в понедельник перевезли рекордные 513 тыс. пассажиров, что на 9% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию-перевозчик «Центральная ППК» 25 ноября.

«В пятый день работы Московские центральные диаметры перевезли рекордные 513 тысяч пассажиров — на 9% больше, чем за аналогичный период прошлой недели. Это самый высокий показатель с момента запуска», — говорится в сообщении компании.

МЦД-1 (Белорусско-Савеловский) перевез 242 тысячи человек, а МЦД-2 (Курско-Рижский) — 271 тысячу. Поезда следовали весь день, выполняя график на 100%. Всего за пять дней перевезено более 2 млн пассажиров.

Проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным, а число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится. Во время бесплатного проезда пассажирам нужно заплатить только за пересадку в метро.

Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд будет бесплатным в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых работает контроль. Турникеты будут отключены для дополнительного тестирования билетной системы перевозчика.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Российских железных дорог Олег Белозеров. Поезда МЦД курсируют по маршрутам с 5:30 до 1:00 мск.

Автомобилисты, которые пользуются Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, Беговая, Волоколамская, Лианозово и Кунцевская организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.