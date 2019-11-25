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Франция заявила о возможности увеличения СБ ООН до 25 членов

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Фото: Global Look Press/Li Muzi/Xinhua
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Состав Совета Безопасности ООН можно увеличить до 25 государств. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил постпред Франции при организации Николя де Ривьер, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

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«Франция поддерживает расширение Совета — за счет как постоянных, так и непостоянных членов <…> Также мы выступаем за укрепление присутствия африканских стран среди постоянных и непостоянных членов Совбеза», — цитирует его «РИА Новости».

В качестве новых постоянных членов СБ Франция предложила Германию, Бразилию, Индию и Японию. По мнению де Ривьера, расширенный Совбез смог бы состоять из 25 постоянных и непостоянных членов. Также он подчеркнул, что они «должны быть назначены всей Генассамблеей, а не региональной группой».

Постпред Франции предполагает, что такое увеличение комитета сделало бы Совбез более представительным и укрепило бы его авторитет.

В декабре 2018 года глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за реформирование СБ ООН. По мнению министра, нынешний состав совбеза некорректно отражает соотношение сил в мире. Он отметил, что, помимо Германии, увеличения состава Совбеза добиваются Япония, Бразилия, Индия, а также две африканские страны.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, которая несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. СБ состоит из пяти постоянных членов: Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. Также есть 10 непостоянных членов, избираемых на два года.

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