Прямой эфир

Фильму «Дау» Ильи Хржановского отказали в прокате в России

0
Фото: Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство культуры РФ отказало в российском прокате фильмам режиссера Ильи Хржановского «Дау», в связи с тем что они содержат материалы, пропагандирующие порнографию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства в понедельник, 25 ноября.

Долгожданный фильм: рекламный блок перед киносеансом могут сократить
А еще кинотеатры хотят обязать уведомлять посетителей о реальном времени начала показа картины

«Принято решение об отказе в выдаче прокатных удостоверений на фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера», — говорится в сообщении Минкультуры.

В ведомстве уточнили, что решение принято в соответствии с подпунктом «в» пункта 18 Правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию.

«Дау» – многосерийная биографическая драма, рассказывающая о жизни Льва Ландау — советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий. Сценарий фильма основан на мемуарах Конкордии Терентьевны Дробанцевой, жены Ландау, опубликованных в 1999 году. Авторами сценария выступили Хржановский и писатель Владимир Сорокин.

31 октября сообщалось, что американский фильм «Джокер» не понравился министру культуры Владимиру Мединскому. Он заявил, что если бы картину снимали в России, то Минкультуры не стало бы этому способствовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Союзмультфильм» покажет новую серию мультфильма «Умка»
Шахназаров раскритиковал колоризацию черно-белых фильмов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019