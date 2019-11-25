Фильму «Дау» Ильи Хржановского отказали в прокате в России

Министерство культуры РФ отказало в российском прокате фильмам режиссера Ильи Хржановского «Дау», в связи с тем что они содержат материалы, пропагандирующие порнографию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства в понедельник, 25 ноября.

«Принято решение об отказе в выдаче прокатных удостоверений на фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера», — говорится в сообщении Минкультуры.

В ведомстве уточнили, что решение принято в соответствии с подпунктом «в» пункта 18 Правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию.

«Дау» – многосерийная биографическая драма, рассказывающая о жизни Льва Ландау — советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий. Сценарий фильма основан на мемуарах Конкордии Терентьевны Дробанцевой, жены Ландау, опубликованных в 1999 году. Авторами сценария выступили Хржановский и писатель Владимир Сорокин.

31 октября сообщалось, что американский фильм «Джокер» не понравился министру культуры Владимиру Мединскому. Он заявил, что если бы картину снимали в России, то Минкультуры не стало бы этому способствовать.