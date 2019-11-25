Врач дал советы на период «атмосферной впадины»

Специалисты рассказали, как поддержать здоровье в период «атмосферной впадины» — резкого понижения атмосферного давления. Советами с «Москвой 24» поделился врач-невролог Рустем Гайфутдинов 25 ноября.

Эксперт отметил, что существует группа риска, которая более восприимчива к подобным явлениям. В нее входят люди, имеющие хронические заболевания, и пожилые люди, у которых «артериальное давление скачет, как барометр, суставы начинают неметь за несколько часов до таких резких скачков атмосферного давления».

Гайфутдинов порекомендовал вести более спокойный режим, не перегружать организм дополнительными нагрузками и в случае предписаний заблаговременно принимать лекарства.

«Кроме того, не стоит уезжать в долгие поездки и желательно соблюдать режим сна», — добавил врач.

Об «атмосферной впадине» ранее в этот день предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, к 27 ноября давление придет к среднеклиматическим значениям, а спустя два дня опустится на 15 единиц ниже нормы — до 732 мм рт. ст.

При этом на прошлой неделе в России наблюдался «климатический зуб» — атмосферное давление приблизилось к экстремально высоким показателям, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как сообщает телеканал «360», к середине недели в Москве потеплеет — столбики термометров поднимутся до нуля градусов, после чего температура будет держатся в климатических рамках. Небольшой снег ожидается 28–29 ноября, добавляет РИАМО.