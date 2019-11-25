Генштаб может получить новые полномочия

Генштаб может стать единым центром, координирующим работу разных ведомств в сфере обороны и мобилизации. Такое предложение содержится в разработанных Министерством обороны поправках к указу президента «Вопросы Генерального штаба ВС РФ» (копия проекта документа есть в распоряжении «Известий»).

Если поправки будут приняты, федеральным и региональным властям придется согласовывать с ведомством все планы военного строительства. Также будут пересмотрены и другие полномочия Генштаба. В частности, в его ведении окажутся противодействие преступности в армии, исполнение наказаний, согласование параметров экспортной техники и выдача сертификатов ключей проверки электронных подписей.

По мнению экспертов, такие изменения повысят статус Генштаба и превратят его в важную межведомственную структуру.

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