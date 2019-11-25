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Астрономы открыли 19 галактик без темной материи

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Фото: Global Look Press/ESA
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Китайские ученые обнаружили в близлежащих окрестностях Млечного Пути 19 карликовых галактик, внутри которых темная материя или полностью отсутствует, или существует в «невидимых» для телескопов количествах. Об этом говорится в статье, размещенной в научном журнале Nature Astronomy в понедельник, 25 ноября.

Отмечается, что сразу 14 этих объектов находится в пустынных уголках космоса, на больших расстояниях от ярких и крупных галактик и других плотных скоплений материи. Их открытие ставит под сомнение современные космологические теории, описывающие процесс формирования галактик.

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«Принято считать, что темная материя доминирует в карликовых галактиках, однако недавно ученые высказали мнение, что она преобладает не во всех таких галактиках», — говорится в статье.

Около полувека назад астрономы считали, что Вселенная в основном состоит из той материи, которую мы можем видеть и «пощупать», отмечает ТАСС. Первые наблюдения за движением звезд на окраинах близлежащих галактик показали, что это не так. Светила двигались примерно в десять раз быстрее, чем это предсказывала теория, опирающаяся на массу всех звезд, скоплений газа, черных дыр и других объектов галактик.

Астрофизики пришли к выводу, что это расхождение объясняется существованием темной материи — невидимой и почти неосязаемой субстанции, на долю которой приходится 75% от всей массы Вселенной. По нынешним представлениям ученых, каждая галактика имеет в 8–10 раз больше темной, чем видимой материи. Эта субстанция придает галактикам их огромную массу и удерживает их звезды на месте, не давая им «разбежаться».

В середине ноября в журнале Nature сообщалось, что ученые Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) впервые провели исследование с целью найти связь между антивеществом и темной материей.

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