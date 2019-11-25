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Московские дворники подрались после игры в футбол

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Фото: РЕН ТВ
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В одном из московских дворов произошла массовая драка между дворниками. Как сообщает Regnum 25 ноября, причиной потасовки стала любительская игра в футбол.

Инцидент произошел накануне вечером во дворе одного из домов на улице Ефремова в центре города. Драку устроили дворники ГБУ «Жилищник», которые были не согласны с результатами матча. Как передает телеканал «360», потасовке предшествовал конфликт между двумя мужчинами, позднее к спору присоединились еще несколько человек. Многие из них были вооружены лопатами и ломами, пишет НСН.

Сотрудники полиции задержали 17 человек в возрасте от 18 до 49 лет, в их отношении составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). За медицинской помощью никто из участников потасовки не обратился, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Ранее в ноябре в центре Москвы избили капитана спецназа. Инцидент произошел в одном из ночных клубов. Личности нападавших сразу установить не удалось.

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