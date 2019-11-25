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Заместитель Бокерии назначена врио директора центра имени Бакулева

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Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации
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Елена Голухова, ранее являвшаяся замруководителя Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии имени Бакулева Лео Бокерии, назначена исполняющей обязанности директора центра. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава порталу «Будущее России. Национальные проекты» в понедельник, 25 ноября.

«Да, она (Голухова. — Ред.) назначена врио», — отметили в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия освобожден от должности директора НМИЦ имени Бакулева и назначен его президентом.

Бокерия — главный кардиохирург Минздрава. Он возглавляет НМИЦ имени Бакулева с 1994 года. 22 декабря доктору исполнится 80 лет.

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