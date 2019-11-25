Заместитель Бокерии назначена врио директора центра имени Бакулева
Елена Голухова, ранее являвшаяся замруководителя Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии имени Бакулева Лео Бокерии, назначена исполняющей обязанности директора центра. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава порталу «Будущее России. Национальные проекты» в понедельник, 25 ноября.
«Да, она (Голухова. — Ред.) назначена врио», — отметили в пресс-службе.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия освобожден от должности директора НМИЦ имени Бакулева и назначен его президентом.
Бокерия — главный кардиохирург Минздрава. Он возглавляет НМИЦ имени Бакулева с 1994 года. 22 декабря доктору исполнится 80 лет.