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Актриса Анна Ковальчук рассказала о появлении сестры в ее жизни пять лет назад

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Заслуженная артистка России Анна Ковальчук узнала о своей единокровной сестре по отцу пять лет назад. Об этом она рассказала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Тогда 21-летняя Екатерина приехала к артистке в Санкт-Петербург из Сыктывкара.

По словам исполнительницы главных ролей в сериалах «Тайны Следствия» и «Мастер и Маргарита», ее отец несколько раз уходил от матери, сообщает телеканал «360». Во время одного из таких разрывов он и стал отцом девушки. Екатерина навестила знаменитую родственницу. Сначала девушка нашла их общего отца, а потом пришла на спектакль, в котором играла Ковальчук.

«Я счастлива, что обрела сестру», — рассказала актриса. Сначала ее мама не знала, как себя вести, но потом простила отца.

Екатерина тоже стала актрисой. Она училась в Театральном институте на Моховой на курсе Ивана Краско, пишет сайт kp.ru.

В фильмографии Ковальчук около 20 телесериалов и полнометражных картин. Она снялась в картине «Час пик» Олега Фесенко и «Адмирале» Андрея Кравчука. Также актриса играла в многосерийных проектах «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита», «Усадьба», «Годунов» и др.

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