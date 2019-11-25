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Песков подтвердил планы Путина посетить Китай в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай в 2020 году. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн сообщил о визите президента России в Китай в следующем году, передает «РИА Новости». Он также отметил, что Пекин уделяет большое внимание отношениям с Россией, поскольку она занимает ведущее место в политике КНР.

Ранее, 20 ноября, Путин заявил, что попытки сдержать развитие Китая и России будут продолжаться и это один из элементов недобросовестной конкуренции. Он подчеркнул, что подобные действия являются большой ошибкой, которая подрывает и позиции тех, кто инициирует подобную политику.

8 ноября госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал правительства России и Китая, призвав западные страны бороться за ценности «свободных обществ», а в сентябре глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай угрозой для европейских стран.

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