Прямой эфир
Сюжет:

Главой «Российского экологического оператора» стал Михаил Мень

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший министр строительства и ЖКХ, действующий аудитор Счетной палаты Михаил Мень станет гендиректором «Российского экологического оператора» (РЭО). Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил вице-премьер России Алексей Гордеев.

Мень сменит Дениса Буцаева, который занимал этот пост с февраля текущего года. 23 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил его полномочия, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам Гордеева, масштаб задач по «мусорной реформе» требует более качественной и публичной работы с людьми, а новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, сообщает телеканал «360».

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов выразил удивление в связи с увольнением Буцаева, который, по его мнению, многое сделал для так называемой мусорной реформы.

«В частности, провел аудит коммунальных сфер по работе с отходами, выяснил состояние практически всех региональных операторов, сам побывал в наиболее проблемных регионах, ознакомился с технологиями реформы», — сказал он в эфире НСН.

6 ноябре глава правительства также освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, курировавшего «мусорную реформу».

«Российский экологический оператор» появился в начале 2019 года по указу президента РФ Владимира Путина. Организация призвана создать комплексную систему обращения с твердыми бытовыми отходами и предотвратить их вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, сообщает телеканал «Звезда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев уволил замглавы Минприроды России
Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019