Главой «Российского экологического оператора» стал Михаил Мень

Бывший министр строительства и ЖКХ, действующий аудитор Счетной палаты Михаил Мень станет гендиректором «Российского экологического оператора» (РЭО). Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил вице-премьер России Алексей Гордеев.

Мень сменит Дениса Буцаева, который занимал этот пост с февраля текущего года. 23 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил его полномочия, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам Гордеева, масштаб задач по «мусорной реформе» требует более качественной и публичной работы с людьми, а новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, сообщает телеканал «360».

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов выразил удивление в связи с увольнением Буцаева, который, по его мнению, многое сделал для так называемой мусорной реформы.

«В частности, провел аудит коммунальных сфер по работе с отходами, выяснил состояние практически всех региональных операторов, сам побывал в наиболее проблемных регионах, ознакомился с технологиями реформы», — сказал он в эфире НСН.

6 ноябре глава правительства также освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, курировавшего «мусорную реформу».

«Российский экологический оператор» появился в начале 2019 года по указу президента РФ Владимира Путина. Организация призвана создать комплексную систему обращения с твердыми бытовыми отходами и предотвратить их вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, сообщает телеканал «Звезда».