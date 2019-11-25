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В Башкирии обсудят закон по ограничению продажи спиртного в Новый год

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан разработало законопроект, который касается ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники. Документ представили для общественного обсуждения.

Согласно законопроекту, 1 и 2 января специальные ограничения вводиться не будут. 3 января предлагается запретить продажу алкоголя на территории республики. С 4 по 6 января торговля спиртным возможны с 10 до 14 часов. 7 и 8 января торговля осуществляется в обычном режиме. Об этом пишет ИА «Башинформ».

По данным властей, в прошлые праздники основные происшествия, связанные с употреблением алкоголя, пришлись на 4-5 января. Общественное обсуждение законопроекта будет проводиться на региональном интернет-портале.

Тему ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники поднял глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, за 10 дней каникул некоторые граждане «уйдут в беспробудное пьянство». Хабиров указал, что с употреблением алкоголя возникает риск пожаров, преступлений и суицидов. Он поручил чиновникам разработать меры, которые позволят ограничить торговлю спиртным и сократить риск несчастных случаев.

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