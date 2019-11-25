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Онкологи Кубани осмотрели жителей Горячего Ключа

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Краснодарском крае онкологи провели выезд в поселок Горячий Ключ и осмотрели более 60 местных жителей. Об этом сообщает краевое министерство здравоохранения.

Прием вели маммолог, уролог-проктолог, рентгенлаборант. Обследование прошли более 60 человек. Для пациентов, оказавшихся в группе риска, был составлен план дообследования, назначены необходимые анализы и консультации, пишут «Кубанские новости».

Выезд специалистов прошел в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и нацпроекта «Здравоохранение».

В июне в минздраве Краснодарского края выразили мнение, что высокий показатель заболеваемости раком в регионе вызван сильной солнечной активностью. Кроме того, на территории края проживает много пенсионеров.

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