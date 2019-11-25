Новый автобусный маршрут запустят в Волгограде

В Волгограде появится вспомогательный автобусный маршрут, который охватит четыре городских района. Конечными остановками маршруток № 8А станут поселок 62-й Армии в Краснооктябрьском районе и улица Феодосийская в Ворошиловском районе. Также маршрут охватит Дзержинский и Центральный районы. В том числе запланированы остановки у сквера имени Пушкина, речпорта и музея «Россия — моя история».

Объявлен конкурс на обслуживание нового маршрута. При этом продолжается контроль за работой действующих маршрутов. Например, жители Тракторозаводского района Волгограда пожаловались, что автобусы № 61 перестали ездить поздним вечером, сообщают «НовостиВолгограда.ру».

Ранее сообщалось, что Нижнем Тагиле (Свердловская область) в 2020 году внедрят новую схему движения общественного транспорта. Поменяется часть подвижного состава, а дублирующие друг друга маршруты ликвидируют.