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Собянин дал старт проходке первого перегонного тоннеля Коммунарской линии метро

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 25 ноября, дал старт проходке левого перегонного тоннеля от станции «Университет дружбы народов» до станции «Улица Новаторов» Коммунарской линии метро.

По словам мэра, Коммунарская ветка является самой большой по протяженности линией за всю историю метро, которая идет не от центра, а от МЦК и до Коммунарки.

«Это около 40 км, причем значительная часть идет в границах «старой» Москвы, и ею будут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва». Он добавил, что ветка разгрузит Калужско-Рижскую и Сокольническую ветку метро, движение в этих районах в целом улучшится. Мэр отметил, что близость метро очень важна для «новой Москвы», для районов Коммунарки, Щербинки и Троицка. Также Собянин выразил надежду, что первый этап стройки будет закончен в 2023 году, пишет «Москва 24».

Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК «Крымская» до Троицка. Ее длина составит около 38 км, на линии будет 16 станций. Ввод двух первых участков от станции «Улица Новаторов» до станции «Коммунарка» намечен на 2023 год. На «Коммунарке» организуют крупный пересадочный узел на Сокольническую ветку, сообщает РИАМО.

В декабре 2019 года планируется начать проходку еще двух перегонных тоннелей Коммунарской линии — правого от станции «Университет дружбы народов» до станции «Улица Новаторов» и правого от станции «Славянский мир» до станции «Улица Генерала Тюленева».

Выходы со станции «Университет дружбы народов» будут расположены рядом с комплексом зданий Российского университета дружбы народов (РУДН). Эта станция мелкого заложения. В настоящее время готовность станции составляет 12%, уточняет сайт kp.ru.

Ранее в этот же день департамент транспорта Москвы сообщил, что в составах поездов «Иволга» Московских центральных диаметров (МЦД) увеличат количество мест для пассажиров на 30% — с 489 тыс. до 635 тыс.

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