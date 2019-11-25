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Новый детский сад на 250 мест построят в подмосковном Серпухове

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В городе Серпухов (Московская область) планируют построить муниципальный детский сад, в котором смогут заниматься 250 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

В ведомстве уже открыли конкурс на проектирование учреждения. В нем должны учесть спальни, игровые комнаты, медицинский блок, санузел, музыкальный и физкультурный залы, помещения для развивающих занятий, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Прилегающую территорию планируют благоустроить и озеленить. Для детей установят игровые комплексы и теневые навесы.

Средства на возведение объекта выделят в рамках областной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Завершить работы планируют в 2022 году.

21 ноября сообщалось, что в Московской области в 2020 году благоустроят и отремонтируют территории 109 медицинских учреждений.

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