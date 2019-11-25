Многодетным матерям в Астраханской области вручили медали

В Астраханской области прошло вручение медалей «Материнская слава». Награды удостоились 10 местных жительниц.

Медаль «Материнская слава» вручают многодетным матерям, чьи дети достигли успехов в спорте, культуре или искусстве, проявили мужество и героизм. На текущий момент награды удостоены 80 женщин из Астраханской области, десять из них получили медали в 2019 году. Вручение наград прошло в честь Дня Матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября. Об этом сообщает «Астрахань-24».

По словам и.о. вице-губернатора региона Александра Шарыкина, ежегодно число многодетных семей в Астраханской области растет.

Награждение многодетных матерей также прошло в Пензе. Мэр города Андрей Лузгин поблагодарил матерей за «труд без выходных и отпусков», а также заверил, что в Пензе продолжат строить детские сады и школы.