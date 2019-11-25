Поселок в Брянской области вошел в «Императорский маршрут»

Эксперты посетили Брянскую область и осмотрели здания в поселке Локоть, которые войдут в «Императорский маршрут». Он пройдет по регионам, где бывали представители российского императорского дома Романовых.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с председателем наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой, представителями РАН и туристических организаций. Об этом сообщает газета «Брянские новости». Гости региона посетили объекты, которые войдут в «Императорский маршрут» в Локте. К ним относятся парк брасовской усадьбы Романовых, местный краеведческий музей, домик архитектора, который сохранился с дореволюционных времен, и церковь Василия Великого.

Помимо Брянской области к маршруту присоединились Крым, Орловская, Воронежская области, а также Кострома, Калуга и Татарстан.