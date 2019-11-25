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Жителей Владивостока предупредили о резком похолодании

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Жителям Владивостока снова пообещали снег и резкое похолодание. По сообщению синоптиков, погода изменится во вторник, 26 ноября.

Как сообщает официальный сайт городской администрации, днем температура будет комфортная, воздух прогреется до +1 градуса. Однако ближе к вечеру температура изменится — столбик термометра опустится до -10 градусов, возможен небольшой снег, пишет РИА «Восток-Медиа».

По информации городского управления по делам ГО и ЧС, службы жизнеобеспечения переведены на режим повышенной готовности. Власти города просят жителей быть бдительными и предельно внимательными.

24 ноября сообщалось, что автовокзал и аэропорт Владивостока отменили междугородние рейсы из-за снегопада, который начался в ночь на воскресенье

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