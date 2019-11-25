Нижнетагильская детская больница получит эндоскопическое оборудование

Департамент государственных закупок Свердловской области разместил аукцион на покупку комплекта лапароскопического оборудования за 10,4 млн рублей для нижнетагильской Детской городской больницы.

Планируется приобретение эндовидеокамеры, эндоскопической светодиодной лампы, видеомонитора, инсуффлятора, шланга газового высокого давления, кабелей, фильтров, трубок и эндоскопа. Аукцион состоится 10 декабря. Как рассказала TagilCity.ru начальник отдела охраны труда Татьяна Захарова, аппаратуру не обновляли с 2003 года. Эндоскопическое оборудование не раз выходило из строя.

Как стало известно 19 ноября, автомобиль стоимостью 1,3 млн рублей купят для городской больницы № 4 Нижнего Тагила на средства бюджета Свердловской области. Пятиместный седан не старше 2019 года должен быть оснащен автоматической коробкой передач, электроусилителем руля, аудиосистемой. Победителя аукциона выберут 29 ноября.