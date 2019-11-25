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Готовые помещения выкупят под ясли в Самаре

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Власти Самары намерены выкупить несколько готовых помещений для организации ясельных групп в разных районах города. В ряде зданий уже работают частные детские сады.

По данным администрации, особенно высок спрос на места в группах для детей до трех лет в микрорайоне Крутые Ключи, в Советском, Промышленном и Кировском районах. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на «63.ру». Власти намерены выкупить несколько готовых помещений за счет городского и областного бюджетов.

В частности, рассматривается вопрос о помещении на улице Физкультурной в жилом доме. Первый этаж проектировался для размещения групп детского сада. Здание оборудовано всем необходимым, в комнатах соблюдены пожарные и санитарные нормы. В других помещениях, которые рассматривает мэрия, уже работают частные детские сады.

В перспективе горожанам станут доступны 250 мест в ясельных группах.

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