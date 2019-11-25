На базу миссии ООН в ДР Конго совершено нападение

Жители города Бени в Демократической Республике Конго напали на базу миссии ООН. Протестующие обвиняют организацию в бездействии на фоне нападения боевиков на гражданское население, пишет Reuters 25 ноября.

Нападению предшествовали столкновения активистов с полицией неподалеку от базы. После этого протестующие подожгли здание мэрии города, а также постройки на территории базы.

По данным Le Monde, правоохранителям пришлось применить силу для разгона протестующих. Однако некоторым из них удалось проникнуть в здание миссии, которое, вероятно, было эвакуировано. Зданию нанесены повреждения.

Накануне террористы группировки Союзных демократических сил напали на местных жителей, погибли восемь человек. После инцидента горожане положили тела жертв перед мэрией и атаковали миссию ООН, обвинив ее в бездействии, сообщает «РИА Новости». При этом в ООН отмечают, что не могут принимать участие в операциях против боевиков без приглашения армии ДРК.

Боевики атакуют гражданское население после того, как конголезская армия развернула операцию против Союзных демократических сил. Группировка была создана в 1995 году, в нее входят оппозиционные президенту Уганды Йовери Мусевени силы. В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).