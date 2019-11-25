Прямой эфир

Две фуры столкнулись в Хабаровском крае из-за обгона трактора

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае произошло лобовое столкновение фур Volvo и Hino. Серьезно пострадал один из водителей длинномера.

По информации ИА «Хабаровский край сегодня», на 399-м км трассы Лидога–Ванино 57-летний водитель Volvo решил обогнать чистивший дорогу трактор и выехал на встречку. Там он врезался в фуру Hino под управлением 53-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Volvo получил тяжелые переломы и в шоковом состоянии был доставлен в медучреждение. Водитель второго грузовика не пострадал.

Как рассказал старший государственный инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Вячеслав Бондарев, на месте работали сотрудники ГИБДД. Составлено определение о возбуждении административного дела.

19 ноября сообщалось, что пять человек, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в массовом ДТП в Волгограде. 30-летний водитель фуры Scania, груженной морковью, протаранил 13 автомобилей. По его словам, у автомобиля отказали тормоза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авария с двумя грузовиками произошла на трассе М-10 в Тверской области
Два ребенка пострадали в ДТП в Тульской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019