Две фуры столкнулись в Хабаровском крае из-за обгона трактора

В Хабаровском крае произошло лобовое столкновение фур Volvo и Hino. Серьезно пострадал один из водителей длинномера.

По информации ИА «Хабаровский край сегодня», на 399-м км трассы Лидога–Ванино 57-летний водитель Volvo решил обогнать чистивший дорогу трактор и выехал на встречку. Там он врезался в фуру Hino под управлением 53-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Volvo получил тяжелые переломы и в шоковом состоянии был доставлен в медучреждение. Водитель второго грузовика не пострадал.

Как рассказал старший государственный инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Вячеслав Бондарев, на месте работали сотрудники ГИБДД. Составлено определение о возбуждении административного дела.

19 ноября сообщалось, что пять человек, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в массовом ДТП в Волгограде. 30-летний водитель фуры Scania, груженной морковью, протаранил 13 автомобилей. По его словам, у автомобиля отказали тормоза.