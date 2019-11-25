Минск понадеялся на скорое подписание визового соглашения с ЕС

Минск рассчитывает на скорое подписание соглашений об упрощении визового режима с Евросоюзом (ЕС). Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей по итогам встречи с главами МИД Финляндии и Швеции Пеккой Хаависто и Анн Линде.

«Актуальным вопросом наших отношений являются на сегодня соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии. Мы надеемся на их скорое подписание и вступление в силу», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Макея, на встрече также обсуждалось заключение соглашения по приоритетам партнерства между Белоруссией и ЕС, вступление страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) и развитие Восточного партнерства.

Ранее, 18 ноября, Совет Евросоюза утвердил решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.

Текст соглашения будет опубликован вместе с решением о его заключении. Председатель Совета должен назначить лицо, уполномоченное подписать документ. Позднее Совет оценит «безопасность и целостность белорусской системы выдачи биометрических паспортов и их технические характеристики».

20 сентября стало известно о решении президента Белоруссии Александра Лукашенко упростить визовый режим со странами Евросоюза. В Минске тогда отмечали, что решиться на такой шаг было непросто, однако это делается для обеспечения мобильности граждан. Консультации по этому вопросу проводились с 2014 года.

В Москве отмечали, что решение не должно препятствовать дальнейшему развитию отношений Белоруссии и России.