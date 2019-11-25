Прямой эфир

Минск понадеялся на скорое подписание визового соглашения с ЕС

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минск рассчитывает на скорое подписание соглашений об упрощении визового режима с Евросоюзом (ЕС). Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей по итогам встречи с главами МИД Финляндии и Швеции Пеккой Хаависто и Анн Линде.

«Актуальным вопросом наших отношений являются на сегодня соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии. Мы надеемся на их скорое подписание и вступление в силу», — цитирует его «Интерфакс».

Белорусский фронт: почему Лукашенко отказался от военной базы России
В Минске назвали размещение военного объекта бессмысленным

По словам Макея, на встрече также обсуждалось заключение соглашения по приоритетам партнерства между Белоруссией и ЕС, вступление страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) и развитие Восточного партнерства.

Ранее, 18 ноября, Совет Евросоюза утвердил решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.

Текст соглашения будет опубликован вместе с решением о его заключении. Председатель Совета должен назначить лицо, уполномоченное подписать документ. Позднее Совет оценит «безопасность и целостность белорусской системы выдачи биометрических паспортов и их технические характеристики».

20 сентября стало известно о решении президента Белоруссии Александра Лукашенко упростить визовый режим со странами Евросоюза. В Минске тогда отмечали, что решиться на такой шаг было непросто, однако это делается для обеспечения мобильности граждан. Консультации по этому вопросу проводились с 2014 года.

В Москве отмечали, что решение не должно препятствовать дальнейшему развитию отношений Белоруссии и России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019