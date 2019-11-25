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Елочные базары откроют в Оренбурге за месяц до Нового года

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В Оренбурге готовятся к открытию елочных базаров. Торговля праздничными деревьями стартует 1 декабря.

По данным администрации, горожане смогут приобрести елку в 89 точках. Наибольшее количество базаров будет работать в Дзержинском районе, там планируют открыть 38 торговых точек. Еще 24 базара появится в Промышленном районе, 18 — в Ленинском, девять — в Центральном. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Ранее сообщалось, что в инновационном выставочном центре в Калуге открылась выставка хлудневской игрушки. Организаторы намерены рассказывать посетителям об историческом народном промысле. Помимо опытных керамистов и любителей, поделки представили дети — воспитанники студии керамики.

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