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Более 3,7 тыс. жителей Брянской области пострадали при нападении собак

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Фото: Pixabay
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С начала 2019 года к врачам обратились более 3,7 тыс. жителей Брянской области, которые получили травмы при нападении животных. В 97% случаев речь идет об агрессии собак.

По данным департамента здравоохранения региона, каждый третий обратившийся с укусами – несовершеннолетний. В 12 случаях люди пострадали из-за бешеных животных — восьми кошек, трех собак и одного енота. Кроме того, зафиксированы нападения грызунов. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

В социальных сетях местные жители сообщают, что агрессивные собаки начали нападать на домашний скот. 1 и 3 ноября в переулке Чкалова в Брянске псы сломали доски в загоне и набросились на коз. Также нападения зафиксированы на улице Запорожской.

23 ноября в Якутске началась проверка после сообщений о нападении уличной собаки на школьников. По данным СМИ, пес укусил одного из учеников за ногу и руку. Чтобы спастись, дети забрались на канат на уличной площадке.

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