Два ребенка пострадали в ДТП в Тульской области

В Тульской области два подростка получили травмы в результате ДТП на трассе. По факту аварии проводится проверка.

ДТП зафиксировано на трассе Тула–Белев на территории Дубенского района. По данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi при выезде на перекресток со второстепенной дороги допустил столкновение с автомобилем Peugeot. Об этом сообщают «Тульские известия».

Травмы получили девочки 12 и 15 лет, обе находились в автомобиле Peugeot.

25 ноября Следственный комитет России по Республике Марий Эл сообщил об аресте депутата одного из сельских поселений. Мужчина сбил подростка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм 16-летний пострадавший скончался на месте.