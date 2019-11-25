Прямой эфир

Два ребенка пострадали в ДТП в Тульской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тульской области два подростка получили травмы в результате ДТП на трассе. По факту аварии проводится проверка.

ДТП зафиксировано на трассе Тула–Белев на территории Дубенского района. По данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi при выезде на перекресток со второстепенной дороги допустил столкновение с автомобилем Peugeot. Об этом сообщают «Тульские известия».

Травмы получили девочки 12 и 15 лет, обе находились в автомобиле Peugeot.

25 ноября Следственный комитет России по Республике Марий Эл сообщил об аресте депутата одного из сельских поселений. Мужчина сбил подростка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм 16-летний пострадавший скончался на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
Прокуратура возбудила уголовное дело после ДТП под Оренбургом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019