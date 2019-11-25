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Директор филиала «РСХБ-Страхование» в Воронеже не смог оспорить арест

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Суд Воронежской области оставил под арестом директора местного филиала АО «Страховая компания «РСХБ-Страхование» Сергея Кононова. Таким образом, он согласился с решением нижестоящей инстанции.

Как пишет ИА «Абирег», жалобу топ-менеджера областной суд рассмотрел 22 ноября. За неделю до этого Центральный районный суд Воронежа заключил Кононова под стражу на два месяца. Он является подозреваемым по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Следствие считает, что Кононов и его заместитель Юрий Кошелев заключили фиктивные договоры с подконтрольными фирмами на обслуживание нужд филиала страховой компании. Некоторые источники не исключают, что сумма ущерба в рамках расследования может составить десятки миллионов рублей.

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