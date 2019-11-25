Проверку организовали после падения ребенка с лестницы в Красноярском крае

В Березовском районе Красноярского края организована проверка по факту падения годовалого мальчика с лестницы второго этажа. Об этом сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 22 ноября в частном доме. По данным ведомства, мама мальчика убиралась в доме и вышла в ванную комнату. Ребенок остался один и по неосторожности упал с лестницы, ведущей на первый этаж, пишет ИА KrasnoyarskMedia. По предварительной информации, он провалился через небольшой проем между стеной и лестницей.

Малыш получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу Красноярска. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Для установления тяжести вреда ребенку назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Утром 22 ноября во Владивостоке мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна восьмого этажа. От полученных травм младенец скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в его рамках назначены судебные экспертизы.