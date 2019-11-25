Дело возбудили в отношении главы района в Псковской области

Уголовное дело возбуждено в отношении главы Печорского района Псковской области. Дмитрия Сопотова обвиняют в оскорблении представителя власти.

Речь идет об инциденте, произошедшем 31 мая 2019 года. Сопотов находился у приемного покоя районной больницы. Там он прилюдно нецензурно обругал инспектора ДПС за то, что тот намеревался составить административный протокол в отношении нетрезвого знакомого чиновника, управлявшего автомобилем, пишет Псковское агентство информации.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях и местных СМИ в ноябре. По факту случившегося губернатор Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку.

14 ноября Сопотов подал в отставку с должности главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения «Единой России». Его полномочия были приостановлены на следующий же день.

Завтра, 26 ноября, собрание Печорского района рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Сопотова на посту главы района.