Школа открылась в Приангарье после капремонта

В селе Ново-Ленино Осинского района Иркутской области завершили капитальный ремонт школы. В церемонии открытия приняли участие замгубернатора региона — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев и мэр Осинского района Виктор Мантыков.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина Приангарья, директор школы провел экскурсию по обновленному учреждению. Он рассказал, что здание было построено в 1968 году, с тех пор капитальный ремонт в нем не проводился ни разу.

Обновление здания происходило в два этапа. В 2018 году рабочие заменили кровлю и отремонтировали полы в спортзале и столовой, в 2019 году провели все остальные работы. По словам директора школы, теперь учреждение практически полностью обновлено, закуплена новая мебель.

Глава округа Анатолий Прокопьев, в свою очередь, отметил, что ремонт проведен в рамках госпрограммы Иркутской области «Развитие образования» на 2019–2024 годы. На эти цели были направлены 43 млн рублей из регионального бюджета. Кроме того, в Ново-Ленино возводят Дом культуры.