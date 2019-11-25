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Неизвестные напали на посольство Белоруссии в Екатеринбурге

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Фото: «Новый день»
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Неизвестные разбили стекла в отделении посольства Белоруссии в Екатеринбурге. Об этом сообщили «РИА Новости» в посольстве республики в Москве в понедельник, 25 ноября.

«Да, это правда. Подробности сейчас выясняются», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает информагентство «Новый день», вандалы сожгли белорусский флаг, который висел над дверями консульства, расположенного на проспекте Ленина. Издание опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видно обгоревшую материю государственного символа.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пока не прокомментировали ситуацию, отметив, что информация проверяется.

В июле неизвестный в Анкаре выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции. Дипломат был госпитализирован. В белорусском МИДе уточнили, что сотрудник диппредставительства получил огнестрельное ранение от психически неуравновешенного турецкого гражданина, когда вместе с ребенком возвращался домой.

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