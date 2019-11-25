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Актера Дмитрия Ульянова доставили в больницу в тяжелом состоянии

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Фото: Кино-Театр.РУ/Валерий Лукьянов
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Российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 ноября.

По информации телеканала, актеру стало плохо у себя дома утром. Ульянов жаловался на боли при ходьбе и головокружение. Прибывшие медики отвезли мужчину в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Дмитрий Ульянов родился в 1972 году в Москве. Играл в фильмах «Демон революции», «Марш Турецкого», сериалах «Спящие» и «Великая» и др.

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