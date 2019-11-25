Подготовку к паводку начали в Тамбовской области

В Тамбовской области началась подготовка к весеннему паводку 2020 года. Ремонтные бригады в ежедневном режиме контролируют состояние гидротехнических сооружений.

Проверка проводится на прудах и водохранилищах региона. Бригады уже обошли Сампурский, Знаменский и Тамбовский районы. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

При необходимости специалисты снижают уровень воды. В дальнейшем это позволит сократить риск перелива плотин, прорывов, а также сброса больших объемов воды.

В Тамбовском водном хозяйстве пояснили, что ранее фиксировались случаи, когда рыбаки самовольно открывают или закрывают задвижки донных водовыпусков. Это может приводить к подтоплению территорий. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.