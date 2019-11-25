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СМИ назвали причину смерти пилота рейса Москва–Анапа

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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К смерти пилота рейса Москва–Анапа Дамира Ахметова привела закупорка сосудов в легких. Об этом 25 ноября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, Ахметов самостоятельно связался с диспетчерами и доложил об ухудшении самочувствия. Критические симптомы инфаркта легкого проявились при подлете к Ростову-на-Дону, и пилот потерял сознание. Бортпроводники вынесли его в тамбур к двери, где начали оказывать ему первую помощь.

«Однако первичные реанимационные мероприятия не помогли, к моменту приземления пилот был мертв. Предварительно, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии», — рассказал источник.

Утром 24 ноября экипаж рейса Москва–Анапа был вынужден посадить самолет в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. Как позже сообщили в компании «Аэрофлот», мужчина умер в машине скорой помощи вскоре после приземления. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Как рассказали «Известиям» в авиакомпании, Ахметов не имел никаких медицинских противопоказаний.

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