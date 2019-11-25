Выставку хлудневской игрушки открыли в инновационном центре в Калуге

В Калуге в инновационном выставочном центре открылась выставка хлудневской игрушки. Организаторы обещают посетителям не только рассказ об этом историческом народном промысле, но и показ его новых граней и перспектив развития в современном мире.

В выставочном зале собраны работы и опытных керамистов, и любителей. Есть поделки детей — воспитанников студии керамики центра и тех, кто только постигает азы керамического мастерства, пишет газета «Весть».

30 ноября сообщалось, что в Калужской области начали готовиться к новогодним праздникам. Праздничные украшения стали появляться на улицах городов за 1,5 месяца до наступления 2020 года.