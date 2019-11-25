Дело возбудили после падения школьницы из окна библиотеки в Омске

В Омске ученица второго класса выпала из окна запертой библиотеки в школе. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, во время перемены девочка зашла в школьную библиотеку. Через некоторое время сотрудница, не заметив ребенка, вышла из помещения и закрыла дверь на ключ. Школьница осталась в библиотеке одна. Она пыталась привлечь к себе внимание и выглянула из окна. В результате девочка упала с высоты второго этажа, сообщает ИА «Омскрегион».

Школьницу доставили в больницу. По итогам проверки в учреждении следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

27 октября в Липецке 15-летняя школьница упала в пролом перекрытия недостроенного здания рембазы в Военном городке.