Почти 60 единиц техники задействовали в уборке Магадана от снега

В Магадане ликвидируют последствия снегопада, срезают накаты с дороги и расширяют проезжие части. В работе задействованы 57 единиц техники.

Как рассказали ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии города, четыре автогрейдера срезают накат, еще 10 комбинированных машин посыпают дороги песко-соляной смесью и собирают снег по основным магистралям. Четыре погрузчика и три самосвала убирают снег, в частных секторах расчисткой занимаются два бульдозера.

Автомобилистов просят не мешать работе и не парковать личный транспорта на пути следования коммунальной техники.

Кроме того, санитарная уборка ведется в парках и скверах, на площадях Магаданская, Космонавтов и различных участках улично-дорожной сети. Специалисты продолжают подготовку к заготовке льда для конкурса «Магаданский хрусталь».