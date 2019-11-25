Границы рек определят в Ульяновской области

Министерство природы и цикличной экономики определит границы водных объектов в Ульяновской области. Это необходимо для обеспечения охраны рек от потенциального загрязнения.

Водоохранные зоны, береговые линии и защитные полосы будут определены на реках Большой Авраль, Вешкайма, Цильна, Урень, Атца, Мелекесс, Малый Черемшан и др. Об этом сообщает 1ul.ru. Информация будет внесена в государственный водный реестр и государственный кадастр недвижимости.

Специалисты минприроды пояснили, что определение границ водных объектов необходимо для обеспечения их охраны и защиты от потенциального загрязнения. На границах охранных зон выставят информационные аншлаги.

Все работы по установлению границ будут завершены в 2020 году.