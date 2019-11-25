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Движение запустили на отремонтированной дороге Саки–Орловка

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Фото: instagram.com/crimeainfogram
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В Крыму открыли для движения дорогу Саки–Орловка. Она была отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дроги». Качество ремонта оценил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ», качество покрытия приличное. У властей не было сомнений, что ремонт будет завершен в срок, когда конкурс выиграла компания «Центродорстрой», отметил Аксенов.

В соответствии с проектом, на участке уложили 337 тыс. кв. м асфальтобетона, оборудовали 18 остановочных павильонов, восстановили 6 тыс. кв. м тротуаров. Общая протяженность барьерного ограждения — 6 тыс. погонных метров. Подрядчику осталось лишь нанести разметку, установить знаки и смонтировать остановочные павильоны. Работы планируется завершить до конца ноября.

Асфальт уложили в два слоя — 8 и 5 см. Протяженность отремонтированного участка около 42 км. Дорога пересекает Сакский, Симферопольский и Бахчисарайский районы до границы с Севастополем.

Трасса соответствует третьей технической категории. Это самый крупный объект в рамках нацпроекта в 2019 году. Стоимость контракта — 766,4 млн рублей.

В ноябре сообщалось, что в Крыму в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» построят восемь новых физкультурно-оздоровительных центров.

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