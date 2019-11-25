Перевозчик предсказал сокращение закупок новых авто из-за утильсбора

Транспортные компании после повышения утилизационного сбора будут вынуждены закупать в автопарк отечественные машины, а также сократить объем закупок новых транспортных средств. Так в беседе с «Известиями» генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев прокомментировал публикации СМИ о том, что правительство России утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году.

«На рынке наблюдается снижение продаж коммерческих авто, увеличение утилизационного сбора поспособствует росту цен на транспортные средства, что только усилит данную тенденцию», — сказал Иевлев.

При выборе транспортных средств перевозчики анализируют такие факторы, как количество и расположение сервисных станций, наличие запчастей, частоту поломок, стоимость обслуживания автомобиля и многое другое, отметил эксперт.

Транспортные предприятия принимают решение исходя из экономической целесообразности и выгоды в перспективе. Поэтому кто-то делает выбор в пользу техники российского производства, а кто-то закупает только иностранные ТС, подчеркнул гендиректор.

По его словам, утилизационный сбор довольно спорная тема как для производителей, так и для покупателей транспортных средств.

«Ранее предполагалось, что средства от уплаты утилизационного сбора будут направлены на поддержку отечественного производителя и создание перерабатывающих предприятий, однако участники рынка не понимают, на что сейчас идут собранные деньги и почему необходима индексация», — заключил эксперт.

О том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев 15 ноября подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора, 25 ноября сообщил «Коммерсант». Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. В самом массовом сегменте автомобилей с двигателем 1–2 л утильсбор увеличится примерно на 112,4%.

В бюджете на 2020 год уже учли индексацию сбора. Рост поступлений оценивают в 150,2 млрд рублей в следующем году. В 2021 году он может составить 48 млрд рублей.

Утилизационный сбор ввели в 2012 году, на рынке его рассматривали как компенсацию снижения пошлин после вступления России в ВТО.